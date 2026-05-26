Точных сроков выхода новых теплоходов на Енисей в Красноярске до сих пор нет

Сейчас круизный туризм на Енисее развивается, но региону нужны новые суда. Один из главных туристических маршрутов связан с теплоходом «Максим Горький». После модернизации он работает на Енисее и может принять до 94 пассажиров. По словам Юлии Филатовой, круиз по Красноярскому краю дает туристам погружение в сибирскую культуру. Однако «Максим Горький» остается дорогим развлечением, а количество мест на нем ограничено. Также на Енисее продолжают работать старые пассажирские теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», выпущенные в 1950-х годах. Но они не рассчитаны именно на туристический формат.