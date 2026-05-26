Точных сроков выхода новых теплоходов на Енисей в Красноярске до сих пор нет

В Красноярском крае пока не называют точные сроки выхода новых теплоходов «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский». Об этом рассказала заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова на пресс-конференции в ТАСС.
По ее словам, суда сейчас находятся на стадии строительства. Процесс идет сложно из-за вопросов импортозамещения и усложнения технологий.
«Мы ожидаем их для расширения турпотока, но пока ситуация сложная», — отметила Юлия Филатова.
Сейчас круизный туризм на Енисее развивается, но региону нужны новые суда. Один из главных туристических маршрутов связан с теплоходом «Максим Горький». После модернизации он работает на Енисее и может принять до 94 пассажиров. По словам Юлии Филатовой, круиз по Красноярскому краю дает туристам погружение в сибирскую культуру. Однако «Максим Горький» остается дорогим развлечением, а количество мест на нем ограничено. Также на Енисее продолжают работать старые пассажирские теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», выпущенные в 1950-х годах. Но они не рассчитаны именно на туристический формат.
При этом в регионе развивается прогулочный флот. Малые суда и водные прогулки становятся популярнее, что показывает потенциал Енисея для туризма.
Ранее новые теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» планировали привести в Красноярский край в 2023 году. Позже сроки сдвигались. В 2025 году сообщалось, что поставку перенесли минимум до 2026 года.