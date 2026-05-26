22 факта продажи алкоголя в запрещенное время зафиксированы в Красноярском крае

С 1 марта в Красноярском крае введены ограничения на торговлю алкоголем для магазинов, расположенных в многоквартирных домах. Им запрещено торговать спиртными напитками после 21:00 и до 10 часов утра. 1 июня и в День знаний продавать спиртное вообще нельзя. 26 совместных инспекций краевого министерства промышленности и торговли и прокуратуры выявили 19 нарушений. Полиция зарегистрировала 22 факта нелегальной продажи алкоголя после 21:00. Возбуждены десятки административных дел, одному из норильских предпринимателей назначен штраф — 40 тысяч рублей. Напомним, ограничения были введены из-за жалоб жителей на шум и беспорядки по ночам из-за незаконной продажи спиртных напитков. Первые итоги действия нового закона говорят о том, что сетевой ретейл новые требования соблюдает строго. Нарушения характерны для небольших точек «шаговой доступности». Итоги, о которых доложили губернатору Михаилу Котюкову, свидетельствуют, что за два месяца действия ограничений продажи алкоголя оказались на 1% ниже, чем год назад.