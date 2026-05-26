Создана технология мониторинга рисков для жителей городов РФ, вызванных жарой

«Объединенный научный коллектив разработал комплексные рекомендации по оценке рисков и прогнозированию воздействия климатических факторов на здоровье населения России. В частности, в рамках проведенной масштабной аналитической работы ученые НИЦЭБ РАН занимались разработкой стратегии снижения рисков и ущерба от преждевременной смертности населения в крупных городах. Эксперименты проводились на примере пяти городов в различных географических и климатических регионах страны: мы анализировали ситуации в Омске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Липецке и Архангельске», — привели в пресс-службе слова директора Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН) — СПб ФИЦ РАН Андрея Тронина.