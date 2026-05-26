Создана технология мониторинга рисков для жителей городов РФ, вызванных жарой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) приняли участие в выработке методических рекомендаций Роспотребнадзора по оценке и прогнозированию рисков от воздействия опасных климатических факторов на население России. В результате разработана технология космического мониторинга рисков и экономических потерь от преждевременной смертности населения, вызванной перегревом городской среды крупных городов России, сообщили ТАСС в пресс-службе СПб ФИЦ РАН.
«Объединенный научный коллектив разработал комплексные рекомендации по оценке рисков и прогнозированию воздействия климатических факторов на здоровье населения России. В частности, в рамках проведенной масштабной аналитической работы ученые НИЦЭБ РАН занимались разработкой стратегии снижения рисков и ущерба от преждевременной смертности населения в крупных городах. Эксперименты проводились на примере пяти городов в различных географических и климатических регионах страны: мы анализировали ситуации в Омске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Липецке и Архангельске», — привели в пресс-службе слова директора Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН) — СПб ФИЦ РАН Андрея Тронина.
Уточняется, что климатические изменения оказывают существенное влияние на заболеваемость и смертность, расширение ареала инфекционных и паразитарных болезней. Потепление климата обострило серьезную угрозу здоровью населения городов — превышение температуры воздуха выше опасного для здоровья населения уровня, называемого «жарой». Так, по оценкам ВОЗ, 37% связанных с жарой случаев смерти вызваны антропогенным изменением климата. За последние два десятилетия количество связанных с жарой случаев смерти среди людей старше 65 лет увеличилось на 70%.
Оценка рисков и экономических потерь.
По данным пресс-службы, методические рекомендации, разработанные Роспотребнадзором при участии СПб ФИЦ РАН, используют многолетние статистические данные о погоде, солнечной активности, медико-демографической ситуации в каждом регионе, а также о способах проведения профилактических и оздоровительных мероприятий. Визуализация результатов анализа на определенной территории осуществлялась с помощью цифровых карт. Они позволяли, варьируя различные показатели, определять и сравнивать риски, а также экономические потери.
Рекомендации охватывают широкий перечень наиболее социально опасных и распространенных заболеваний, среди которых ОРВИ, грипп, аллергии, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, кишечные инфекции, клещевой вирусный энцефалит, малярия и многие другие. Рекомендации опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.
«Предложенные подходы позволяют создавать прогностические модели по развитию мероприятий первичной оценки риска для здоровья населения, связанного с воздействием природно-климатических факторов: при воздействии метеорологических факторов — за 1 день до начала событий; при воздействии метеогеофизических факторов — от 4 до 2 дней», — отметил директор Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роман Бузинов.