За лесами Красноярского края теперь следит 181 камера

В Красноярском крае расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель». Теперь за обстановкой в лесах круглосуточно следит 181 камера.
Еще 11 устройств с оборудованием и программным обеспечением закупили за счет краевого бюджета. Губернатор Михаил Котюков ранее поручил усилить контроль за пожарной обстановкой и быстрее выявлять возгорания. Каждая камера делает обзор на 360 градусов до восьми раз в час. Система автоматически фиксирует дым и огонь на цифровой платформе. Это помогает следить за лесами рядом с населенными пунктами.
После обнаружения дым-точки информацию обрабатывает диспетчер и передает ее в ближайшее лесопожарное подразделение. По этим данным специалисты рассчитывают, сколько людей и техники нужно направить на тушение.
«С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удаётся быстрее справиться с огнём и сократить площади, пройденные огнём», — рассказал Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра.
Также за лесами следят беспилотники. В этом сезоне парк БПЛА краевого Лесопожарного центра увеличился до 81 аппарата.