В День Пограничника в Перми ограничат продажу алкоголя

В Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции повлечет наложение административного штрафа — на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.