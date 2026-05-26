В Красноярске выпускники ГИТИСа поставят три одноактных балета о Франции и женских судьбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского выпускники Российского института театрального искусства представят три одноактных балета. Показ пройдет в проекте «ГИТИС — Красноярску».
Специальный показ для обладателей «Пушкинской карты» состоится 20 июня.
В театре отмечают, что проект становится для Красноярска встречей с молодой академической хореографией и продолжением сотрудничества с одним из ведущих творческих вузов страны. По словам директора театра Светланы Гузий, участие выпускников ГИТИСа — это жест доверия к новому поколению постановщиков и возможность представить зрителям свежий взгляд на балетный жанр.
Сейчас балетмейстеры и художник-постановщик Елизавета Российская, также студентка ГИТИСа, работают с артистами балета и художественно-постановочными службами театра.
В программу войдут три разные по интонации постановки. Их объединяет Франция и три женские судьбы, обращенные к разным эпохам.
Балет «Куранты» хореографа Максима Оппенгейма поставлен на музыку Жюля Массне. Это комическая и немного мистическая история девушки Берты и трех ее женихов, действие которой разворачивается в XVI веке.
«Фоли Бержер» хореографа Елизаветы Пархоменко прозвучит на музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В центре постановки — одиночество и грезы молодой барменши парижского кабаре конца XIX века.
Балет «Эдит» хореографа Павла Мазуркевича создан на музыку Камиля Сен-Санса. Постановка обращена к образу великой женщины XX века, чья жизнь, по замыслу авторов, была соткана из крайностей и держалась на любви.
6+