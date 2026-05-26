В США, Британии и других развитых странах начали снижаться заработные платы и расти цены на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Так на Старом Свете сказался энергетический шок, пишет Financial Times.
Потребительские расходы в Великобритании, США и других странах испытывают давление из-за резкого повышения цен на бензин и авиабилеты, вызванного закрытием Ормузского пролива.
В апреле инфляция в США подскочила до 3,8% в годовом исчислении, в то время как средняя почасовая заработная плата выросла на 3,6% за год, что означает, что цены впервые за два года росли быстрее, чем заработная плата.
В еврозоне энергетический шок представляет собой новый удар для работников, которые только что восстановили позиции, утраченные в результате инфляционного шока 2022 года.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Британия и Евросоюз могут столкнуться с катастрофой. На них неизбежно обрушится энергетический кризис.
Также российский политик предупреждал, что надвигающийся энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании сделает переговоры Европы с Россией неизбежными.