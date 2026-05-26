Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: в развитых странах из-за энергетического шока стали снижаться зарплаты

Из-за энергетического шока на Западе растут цены на фоне снижения зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В США, Британии и других развитых странах начали снижаться заработные платы и расти цены на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Так на Старом Свете сказался энергетический шок, пишет Financial Times.

Потребительские расходы в Великобритании, США и других странах испытывают давление из-за резкого повышения цен на бензин и авиабилеты, вызванного закрытием Ормузского пролива.

В апреле инфляция в США подскочила до 3,8% в годовом исчислении, в то время как средняя почасовая заработная плата выросла на 3,6% за год, что означает, что цены впервые за два года росли быстрее, чем заработная плата.

В еврозоне энергетический шок представляет собой новый удар для работников, которые только что восстановили позиции, утраченные в результате инфляционного шока 2022 года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Британия и Евросоюз могут столкнуться с катастрофой. На них неизбежно обрушится энергетический кризис.

Также российский политик предупреждал, что надвигающийся энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании сделает переговоры Европы с Россией неизбежными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше