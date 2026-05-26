На Дальнем Востоке стали чаще страховать смартфоны

Аналитики МТС проанализировали российский рынок страхования гаджетов и зафиксировали устойчивый рост интереса к таким полисам у жителей Дальневосточных регионов.
Наиболее востребовано страхование гаджетов в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме рынка составляет 4%, при этом Дальневосточные регионы демонстрирует одни из самых высоких темпов роста спроса на страховые продукты для электроники в макрорегионе.
В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 году он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.
Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих устройств и всё более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.
Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут HUAWEI (17%), HONOR (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).
«Жители Хабаровского края сегодня относятся к покупке электроники рационально, предпочитая заранее обезопасить себя от лишних трат на ремонт и при этом иметь свободу выбора, когда гаджет устареет. Осознанный подход людей вдохновил многие компании в том числе и нас на создание механик, которые позволяют обменять купленные смартфоны и другую электронику на денежные средства.», — отметила директор МТС в Хабаровском крае. Наталья Экшенгер.