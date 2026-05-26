В Челябинске ярмарка для садоводов начнет работать на новом месте с 1 июня

В Челябинске универсальная ярмарка для садоводов у Шершней с 1 июня будет работать на новом месте: с улицы Прибрежной ее перенесут на улицу Лыжных Батальонов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Лошкин, документ размещен на сайте мэрии.
«Организовать проведение ярмарки восточнее нежилого дома № 7/2 по улице Лыжных Батальонов в период с 1 июня по 29 августа», — говорится в документе.
На новой площадке подготовят 70 мест для продажи сезонных товаров: саженцев, цветов, декоративных деревьев, садовых инструментов.
До 31 мая садоводы смогут продавать рассаду и растения на прежней площадке, расположенной на улице Прибрежной. В начале лета ее закроют из-за изменения дорожной схемы в рамках реконструкции кольца и строительства новой дороги между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов.