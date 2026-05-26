Мать двухлетней девочки с аллергией судится с минздравом в Новосибирске

Семья двухлетней Согдианы из Новосибирска судится с региональным минздравом и поликлиникой. У девочки — тяжёлый атопический дерматит, пищевая аллергия с анафилактическими реакциями и поломка гена, из-за которой обычная еда смертельно опасна.
Как рассказала КП-Новосибирск мама девочки, все началось в три месяца: сыпь покрыла тело, девочка не спала, расчесывала себя до крови. Мама Фарида сидела на строжайшей диете, но это не помогало. Позже врачи выяснили, что у Согдианы аллергия на молоко, яйца, говядину и даже на готовые детские смеси. Одна ложка назначенной поликлиникой смеси привела к отеку Квинке и анафилаксии — ребенка спасала скорая.
Сейчас девочка ест только специальные аминокислотные смеси, которые семья покупает за свой счет — они съедают большую часть бюджета. Мать добивается, чтобы государство обеспечивало дочку этим питанием бесплатно, но консилиум из 13 врачей отказал. Экспертиза страховой компании признала нарушения в оказании медпомощи. Семья подала иск в Советский районный суд. Редакция направила запрос в минздрав Новосибирской области.