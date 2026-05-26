«Мягкая сила» Москвы на международной арене: чего добилась Россия в Венеции

Венецианская биеннале стала для России путем к возвращению в Европу после открытия российского национального павильона. Это событие вызвало ожесточенные споры в культурном сообществе Европы, пишет Politico. Как заявила вице-президент Европарламента Пина Пичьерно в интервью американскому изданию, у открытия якобы есть явный политический подтекст.
По словам Пичьерно, российская сторона «добилась именно того, чего хотела». Политик подчеркнула, что павильон «никогда не должен был открываться». Присутствие России на столь престижной площадке, считает евродепутат, может быть воспринято якобы как поддержка политического курса Москвы, а не просто как демонстрация культурного наследия.
Как пишет автор материала, европейская публика вновь заинтересовалась российским искусством. Появление павильона, по мнению критиков, свидетельствует о том, что «мягкая сила» России продолжает оказывать влияние на международной арене. Возвращение Москвы, пусть и кратковременное, оказалось результативным — оно побудило Европу возобновить обсуждения, которые многие считали уже завершенными.
Напомним, из-за приглашения России к участию в выставке международное жюри 61-й биеннале подало в отставку, а Еврокомиссия приостановила финансирование фестиваля на сумму 2 миллиона евро. Организаторы биеннале, в свою очередь, настаивают на том, что искусство должно быть вне политики.
Как писал KP.RU, ранее посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что Россия участвует в Венецианской биеннале как в возможности для продолжения культурного и гуманитарного диалога с Италией и другими странами. По словам дипломата, присутствие страны на выставке демонстрирует готовность к общению «на языке культуры и искусства», а также к нормальному, взаимоуважительному и равноправному диалогу без принуждения.