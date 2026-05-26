Хабаровские футболисты разгромили соперников 6:0 и выиграли «Локобол»

Хабаровские футболисты стали победителями межрегионального турнира «Локобол», объединившего сильнейшие детские команды Дальнего Востока, — сообщает пресс-служба академии «Искра».
Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 12 команд из семи регионов ДФО: Якутии, Приморского края, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей, Забайкалья и Хабаровского края.
В финальную стадию турнира вышли четыре коллектива: «Динамо-Владивосток», СКА-Хабаровск, «Динамо-Благовещенск» и хабаровская команда.
Бронзовые медали завоевали футболисты СКА-Хабаровска, обыграв соперников из Амурской области со счётом 3:0.
В решающем матче хабаровская команда уверенно обыграла «Динамо-Владивосток» — 6:0, завоевав золотой кубок турнира.
Главный судья соревнований Андрей Остапчук отметил, что «Локобол» является одним из ключевых турниров страны для детских команд и даёт игрокам важный соревновательный опыт.
Тренер команды Константин Тимонин подчеркнул, что победа стала результатом дисциплины и хорошей подготовки игроков.
В статусе победителя хабаровская команда представит Дальний Восток на суперфинале «Локобола» в Москве, который пройдёт с 30 июля по 2 августа на стадионе «РЖД Арена».