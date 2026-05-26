Жителя Выксы задержали за незаконное хранение оружия

В полиции также напомнили, что нижегородцы могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них дома оружие и боеприпасы. В этом случае они будут освобождены от уголовной ответственности. Более того, в соответствии с региональным законодательством за добровольную сдачу оружия они могут получить денежное вознаграждение.