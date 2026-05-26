В Красноярском крае проверили зоопарк «Страна ЕНОТиЯ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты ветеринарного надзора краевого Управления Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в отношении зоопарка ООО «Страна ЕНОТиЯ».

Такие визиты проводятся из-за высокой категории риска, к которой относятся зоопарки. Их цель } предупредить нарушения обязательных требований и разъяснить организациям правила добросовестного ведения деятельности.

Проверка проходила с использованием мобильного приложения «Инспектор». Специалисты осмотрели помещения зоопарка, запросили необходимые документы и разъяснили сотрудникам обязательные требования к содержанию и использованию животных.

В ходе визита выявили отдельные нарушения. В частности, в журнале не фиксировалось заполнение дезинфицирующих ковриков. Также отсутствовал план проведения дератизации и дезинсекции, хотя акты о выполнении таких мероприятий инспекторам были представлены.

В Россельхознадзоре отметили, что зоопарк устранил нарушения до окончания профилактического визита.

Всего с начала года Управление провело обязательные профилактические визиты в двух зоопарках Красноярского края.