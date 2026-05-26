Более 29 тысяч военных соцконтрактов заключили в Нижегородской области

Как сообщил депутатам сотрудник министерства социальной политики Нижегородской области Александр Бовин, механизм предусматривает целый ряд финансовых мер. На сегодня оформлено свыше 22 тысяч ежемесячных выплат на детей по 10 тысяч рублей, более 20,5 тысячи льгот на оплату ЖКУ, а также выплаты беременным и малоимущим семьям. С апреля 2026 года право на контракт распространили на бойцов, оформившихся через военкоматы других субъектов РФ, а сами меры стали доступны всем участникам СВО, подписавшим контракт с 24 февраля 2022 года.