Более 29 тысяч военных соцконтрактов заключили в Нижегородской области

Более 29 тысяч военных социальных контрактов заключено в Нижегородской области по данным на 1 февраля 2026 года. Вопросы реализации региональных мер поддержки участников СВО и их семей рассмотрели 25 мая члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту. Заседание прошло под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева с участием спикера Думы Евгения Чинцова.
Как сообщил депутатам сотрудник министерства социальной политики Нижегородской области Александр Бовин, механизм предусматривает целый ряд финансовых мер. На сегодня оформлено свыше 22 тысяч ежемесячных выплат на детей по 10 тысяч рублей, более 20,5 тысячи льгот на оплату ЖКУ, а также выплаты беременным и малоимущим семьям. С апреля 2026 года право на контракт распространили на бойцов, оформившихся через военкоматы других субъектов РФ, а сами меры стали доступны всем участникам СВО, подписавшим контракт с 24 февраля 2022 года.
Для упрощения получения помощи в регионе запустили мобильное приложение «ВСК-НН», через которое можно подать заявление и связаться с координатором. Председатель гордумы Евгений Чинцов подчеркнул, что система продолжает совершенствоваться, назвав эти контракты индивидуальными и эффективными программами содействия. В свою очередь Владимир Поддымников-Гордеев добавил, что нижегородский военный соцконтракт стал беспрецедентным для страны опытом адресной помощи.
Ранее сообщалось, что на 84% сократились изъятия детей из семей в Нижегородской области.