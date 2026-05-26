Сложный ремонт поврежденного водовода завершился в Воронеже спустя 3 дня

Аварийная бригада завершила сложный ремонт поврежденного водовода в Левобережном районе, сообщает «РВК-Воронеж».
Специалисты заменили около шести метров трубопровода. После проверки на герметичность были открыты задвижки. Подачу холодной воды восстановили в 23:40 25 мая.
Воронежцев предупредили, что вода на некоторое время может изменить цвет. Из-за контакта с кислородом трубы моментально покрываются тонким слоем ржавчины.
«После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы», — пояснили в Росводоканале.
Напомним, коммунальная авария произошла 23 мая. Из-за повреждения трубопровода подача холодной воды была ограничена в трех МКД, на рынке и в ресторане быстрого питания.