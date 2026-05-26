«Случай мог оказаться летальным»: за ошибку врача частную клинику заставили выплатить железногорке 1,3 млн рублей

В Железногорске Красноярского края судебные приставы взыскали 1,3 млн рублей с частной клиники за некачественное оказание медицинских услуг.
Пострадавшей стала местная жительница — при оказании ей платной услуги была допущена врачебная ошибка, из-за которой пациентка получила серьезные повреждения. Впоследствии ее экстренно госпитализировали и для спасения жизни провели экстренную сложную операцию. Что именно произошло не разглашается, но, согласно судебному решению, случай мог оказаться летальным.
За защитой прав женщина обратилась в суд, который встал на ее сторону и постановил взыскать с медицинской организации компенсацию морального вреда в 800 000 рублей и штраф в 400 000 рублей. Пристав оперативно уведомил клинику о возбуждении исполнительного производства и предупредил руководство, что в случае игнорирования решения суда могут возбудить уголовное дело и применить меры принудительного характера.
«Когда финансовые обязательства не были выполнены в установленный законом срок, медицинской организации был начислен исполнительский сбор в размере 144 тысячи рублей и общая сумма долга превысила 1,3 млн рублей. Тогда руководство осознало, что это меры принудительного исполнения — реальность, а не гипотетическая угроза. Это побудило клинику погасить задолженность в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по краю.
