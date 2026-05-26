Пролежавшую на чердаке книгу «Гарри Поттер» продали почти за $23 тыс

В Англии книгу «Гарри Поттер и философский камень» из первого издания 1997 года продали на аукционе за £17 тыс. (почти $23 тыс), сообщает газета The Mirror.
Роман в мягкой обложке был опубликован в 1997 году, тогда он стоил £4,99. Его на рецензию получила книжный обозреватель Катрина МакНикол, однако критик так и не добралась до книги и положила ее в коробку, где та пролежала нетронутой почти 30 лет. И лишь недавно МакНикол случайно ее не нашла, когда убиралась на чердаке.
Эксперты аукционного дома назвали это редкое издание в мягкой обложке «лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке» благодаря его почти идеальному состоянию. Книгу продали частному покупателю в Великобритании за £17 тыс. фунтов на аукционе редких книг в Стаффордшире.
В 2021 году книгу «Гарри Поттер и философский камень» издания 1997 года продали в США за рекордные $471 тыс.
Всего писательница Джоан Роулин написала семь книг об осиротевшем мальчике-волшебнике, а также в 2016 году выпустила пьесу «Гарии Поттер и Проклятое дитя». По всему миру было продано порядка 600 млн экземпляров, а киноадаптация серии книг собрала в прокате порядка $7,8 млрд.
