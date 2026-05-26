Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомимущество требует освободить отели «Мартон» в Волгограде

Ранее здания были изъяты в доход государства, но на сайтах гостиниц по-прежнему указываются цены для бронирования и остается возможность заказать номер.

Волгоградское управление Роскомимущества обратилось в Арбитражный суд региона с требованием к ООО «Территориальное отельное управление». Надзорное ведомство настаивает на освобождении зданий, в которых размещаются отели «Мартон», принадлежащие прежде скандально известному экс-судье Виктору Момотову.

Ранее здания были изъяты в доход государства и переданы в управление названной компании. Вход в помещения был опечатан, однако на сайтах гостиниц по-прежнему указываются цены для бронирования и остается возможность заказать номер.

В иске Роскомимущества говорится, что претензии касаются четырех зданий — на улице Белоглинской, 40а, где расположен отель «Мартон Победа», улице Рокоссовского, 55, — «Мартон Родина», улице Царицынской обороны, 34, — «Мартон Царицын» и на улице Профсоюзная, 34а, где размещается «Вилла Санчо».

Судя Александр Невретдинов принял дело к разбирательству и назначил заседание на 18 июня.

Между тем накануне стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей единогласно прекратила отставку экс-судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова — он лишился не только своего имущества, которое было изъято в доход государства, но и последних привилегий.

Ранее стало известно, что уроженка Волжского отсудила более 2 млн рублей у бывшего заместителя председателя Волгоградского областного суда и его экс-супруги.