Роскомимущество требует освободить отели «Мартон» в Волгограде

Между тем накануне стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей единогласно прекратила отставку экс-судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова — он лишился не только своего имущества, которое было изъято в доход государства, но и последних привилегий.