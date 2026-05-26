Роскомимущество требует освободить отели «Мартон» в Волгограде

Волгоградское управление Роскомимущества обратилось в Арбитражный суд региона с требованием к ООО «Территориальное отельное управление». Надзорное ведомство настаивает на освобождении зданий, в которых размещаются отели «Мартон», принадлежащие прежде скандально известному экс-судье Виктору Момотову.
Ранее здания были изъяты в доход государства и переданы в управление названной компании. Вход в помещения был опечатан, однако на сайтах гостиниц по-прежнему указываются цены для бронирования и остается возможность заказать номер.
В иске Роскомимущества говорится, что претензии касаются четырех зданий — на улице Белоглинской, 40а, где расположен отель «Мартон Победа», улице Рокоссовского, 55, — «Мартон Родина», улице Царицынской обороны, 34, — «Мартон Царицын» и на улице Профсоюзная, 34а, где размещается «Вилла Санчо».
Судя Александр Невретдинов принял дело к разбирательству и назначил заседание на 18 июня.
Между тем накануне стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей единогласно прекратила отставку экс-судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова — он лишился не только своего имущества, которое было изъято в доход государства, но и последних привилегий.
