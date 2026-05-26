1 июня, в День защиты детей, магазины Красноярского края не будут продавать алкоголь в первый день лета. Об ограничениях напомнили наши коллеги с сайта sibnovosti.ru.
Весной 2026 года в нашем регионе вступили в силу новые правила продажи алкогольной продукции. Теперь в «трезвые» дни — 1 июня и 1 сентября — спиртные напитки нельзя купить во всех торговых точках.
Кроме того, для магазинов, расположенных в жилых домах и на прилегающей территории, а также для заведений на первых этажах, время продажи алкоголя ограничили с 10 утра до 9 вечера.
Новые правила направлены на защиту спокойствия жителей и поддержку добросовестного бизнеса.