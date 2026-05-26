Летний сезон-2026: «Аэрофлот» запускает два дополнительных рейса в Калининград с приоритетом для жителей региона

«Аэрофлот» анонсировал значительное расширение авиасообщения с Калининградом на.

летний сезон 2026 года. На встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных генеральный директор компании Сергей Александровский заявил об увеличении квоты билетов по «плоскому» тарифу и запуске дополнительных рейсов.

С 1 июня по 30 сентября включительно будет выполняться новый ежедневный рейс SU1032/1033 на Airbus A321. А с 1 июля по 31 августа количество дополнительных рейсов вырастет до двух в сутки — добавятся рейсы SU1032/1033 и SU1012/1013. На всех этих рейсах действуют «плоские» тарифы.

Главное нововведение касается приоритетного доступа к льготным билетам. В первую очередь их смогут приобрести жители Калининградской области и студенты калининградских вузов очной формы обучения — при условии покупки не менее чем за 7 дней до вылета. Нереализованные за неделю билеты затем поступают в открытую продажу.

Александровский подчеркнул, что инициатива направлена на поддержку жителей самого западного региона России, на чём особо акцентирует внимание и руководство области.

Стоимость «плоского» билета фиксирована: 7 900 рублей в один конец и 13 000 рублей туда-обратно. В 2025 году этой опцией воспользовались более 831 тысячи человек. Программа «плоских» тарифов дополняет государственную программу субсидируемых перевозок, делая авиаперелёты доступными для широкого круга пассажиров.

Оформить билеты можно в специальном разделе на сайте «Аэрофлота», в офисе продаж авиакомпании или у уполномоченных агентов.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
