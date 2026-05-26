Прокуратура через суд взыскала с собственника и руководителя «СК Стил» 19,5 млн рублей убытков

бюджет убытков, причинённых действиями собственника и руководителя ООО «СК Стил». Компания, привлечённая к административной ответственности, не заплатила многомиллионный штраф, после чего её руководитель фактически прекратил деятельность предприятия, чтобы уклониться от уплаты.
Как установлено надзорным ведомством, ООО «СК Стил» было привлечено по постановлению прокуратуры к административной ответственности по части 2 статьи 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Сумма назначенного штрафа составила 19,5 миллиона рублей.
Однако компания не исполнила обязательства по уплате штрафа в установленный законом срок. Более того, руководитель и собственник предприятия предприняли меры для уклонения от ответственности: они фактически прекратили деятельность ООО «СК Стил», чтобы избежать взыскания.
Прокуратура Калининградской области, действуя в интересах государства, обратилась в суд с иском о взыскании убытков, причинённых бюджету, с контролирующих лиц — руководителя и бенефициара компании. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме.
Таким образом, сумма неуплаченного штрафа в размере 19,5 миллиона рублей будет взыскана непосредственно с физических лиц, которые управляли компанией и пытались уклониться от ответственности. Это позволит компенсировать потери бюджета, возникшие из-за противоправных действий руководства ООО «СК Стил».