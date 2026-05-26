У второго гражданина Испании с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

В Испании выявили второй случай заражения хантавирусом среди пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого ранее произошла вспышка заболевания. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает CNN.
Положительный тест получил один из 14 испанцев, эвакуированных с лайнера и находящихся на карантине в военном госпитале Gómez Ulla в Мадриде с 10 мая. Пациента перевели в отделение высокого уровня изоляции, где он находится под наблюдением врачей. Власти уточнили, что зараженный был выявлен как близкий контакт в рамках эпидемиологического мониторинга после обнаружения вспышки на судне.
Первый случай хантавируса у испанского пассажира MV Hondius Минздрав подтвердил еще 12 мая.
Вспышку хантавируса на MV Hondius расследуют международные службы здравоохранения после того, как трое пассажиров умерли вскоре после отправления лайнера из Аргентины в апреле. Часть пассажиров сошла на берег на острове Святой Елены, остальные покинули судно на Канарских островах и были отправлены в свои страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус обычно передается от грызунов, однако на борту судна могла произойти передача от человека к человеку. Инкубационный период заболевания может достигать шести недель, поэтому пассажиров продолжают наблюдать в течение 42 дней после высадки. Хантавирус вызывает симптомы, похожие на грипп, но в тяжелых случаях способен привести к поражению легких, почек и сердца, а также к летальному исходу.
