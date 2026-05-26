В Волгоградской области выявили участников мошеннической схемы

Волгоградские полицейские совместно с бойцами СОБР пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте средств платежей.

Операцию проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области одновременно в Волгограде и Тюмени.

Установлено, что с октября по декабрь 2025 года 26-летний житель Волгограда через соцсети привлек к процессинговой деятельности 20-летнего и 19-летнюю жителей Тюменской области. Молодые люди согласились подыскивать для него расчетные счета банковских карт, оформленные на местных жителей, и пересылать их волгоградцу. В дальнейшем эти электронные средства платежа за денежное вознаграждение передавались неустановленным лицам для проведения незаконных операций, связанных с запрещенной в России интернет-игорной деятельностью.

Полицейские выявили пять банковских счетов, использовавшихся для нелегальных транзакций. В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты 15 банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация. Все трое подозреваемых задержаны и дали признательные показания. Жители Тюмени доставлены в Волгоград для проведения необходимых процессуальных действий. ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ. Расследование продолжается, полиция проводит дальнейшие мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и задержания соучастников.

Анжелика Антипова. Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.