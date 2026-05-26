В Волгоградской области выявили участников мошеннической схемы

Установлено, что с октября по декабрь 2025 года 26-летний житель Волгограда через соцсети привлек к процессинговой деятельности 20-летнего и 19-летнюю жителей Тюменской области. Молодые люди согласились подыскивать для него расчетные счета банковских карт, оформленные на местных жителей, и пересылать их волгоградцу. В дальнейшем эти электронные средства платежа за денежное вознаграждение передавались неустановленным лицам для проведения незаконных операций, связанных с запрещенной в России интернет-игорной деятельностью.