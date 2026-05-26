Южная Корея сообщила о запуске неизвестного снаряда КНДР в сторону Желтого моря

Агентство «Ренхап» утверждает, что КНДР запустила сразу несколько ракет в сторону Желтого моря.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея запустила несколько неизвестных снарядов в направлении Желтого моря. Эту информацию опубликовало агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

В командовании уточнили, что пуск был замечен около 13.00 по местному времени. Ракеты запустили из района Чончжу провинции Пхенан-Пукто.

«Военные Южной Кореи зафиксировали запуск из района Чончжу в сторону Желтого моря нескольких ракет, включая баллистические ракеты малой дальности», — говорится в заявлении командования.

После инцидента южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили боевую готовность. Сеул, Вашингтон и Токио ведут оперативный обмен информацией в связи с произошедшим.

По данным «Ренхап», этот пуск стал первым за последние 37 дней и восьмым с начала текущего года.

Ранее KP.RU писал, что Россия вместе с Китаем осуждают любые попытки зарубежных стран надавить на КНДР. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают неуместным продолжение введения западных санкций против Пхеньяна.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
