Южная Корея сообщила о запуске неизвестного снаряда КНДР в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила несколько неизвестных снарядов в направлении Желтого моря. Эту информацию опубликовало агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.
В командовании уточнили, что пуск был замечен около 13.00 по местному времени. Ракеты запустили из района Чончжу провинции Пхенан-Пукто.
«Военные Южной Кореи зафиксировали запуск из района Чончжу в сторону Желтого моря нескольких ракет, включая баллистические ракеты малой дальности», — говорится в заявлении командования.
После инцидента южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили боевую готовность. Сеул, Вашингтон и Токио ведут оперативный обмен информацией в связи с произошедшим.
По данным «Ренхап», этот пуск стал первым за последние 37 дней и восьмым с начала текущего года.
Ранее KP.RU писал, что Россия вместе с Китаем осуждают любые попытки зарубежных стран надавить на КНДР. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают неуместным продолжение введения западных санкций против Пхеньяна.