Обитатели «Лосиного острова» начали выводить потомство

«При рождении они весят 12−16 кг и покрыты рыжевато‑бурой шерстью с пятнами — она помогает маскироваться. В первые дни лосенок чаще лежит в укрытии, пока мама кормится неподалеку. При опасности она подает сигнал и лосенок затаивается. На протяжении первых четырех месяцев он питается материнским молоком, которое очень питательное: его жирность составляет 8−13%. Малыш быстро растет и за три недели почти удваивает вес. Пробовать растительную пищу лосенок начинает уже на второй-третий день, но полноценно кормится травой позже. К десятому дню лосята уже не отстают от мамы, активно двигаясь!» — рассказали в нацпарке.