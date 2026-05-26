Обитатели «Лосиного острова» начали выводить потомство

«Сотрудник национального парка зафиксировал очаровательную семью в Мытищинском лесопарке: мама-лосиха и ее малыш. Лосенку всего около трех недель, и он неотступно следует за мамой. Это первая регистрация новорожденных диких копытных в подмосковной части “Лосиного острова” в этом году», — говорится в публикации.
Как уточняется, лосята рождаются в апреле-мае, в помете обычно один или два малыша.
«При рождении они весят 12−16 кг и покрыты рыжевато‑бурой шерстью с пятнами — она помогает маскироваться. В первые дни лосенок чаще лежит в укрытии, пока мама кормится неподалеку. При опасности она подает сигнал и лосенок затаивается. На протяжении первых четырех месяцев он питается материнским молоком, которое очень питательное: его жирность составляет 8−13%. Малыш быстро растет и за три недели почти удваивает вес. Пробовать растительную пищу лосенок начинает уже на второй-третий день, но полноценно кормится травой позже. К десятому дню лосята уже не отстают от мамы, активно двигаясь!» — рассказали в нацпарке.
Там подчеркнули, что лосиха в этот период может быть особенно настороженной и даже агрессивной — так она защищает свое потомство. Кроме того, присутствие человека может потревожить животных, отвлечь от кормления и обучения малыша навыкам выживания.