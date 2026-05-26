Бутягин рассказал о беседе с украинцем, пожелавшим ему попасть под обмен

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией. Уже в апреле археолога вернули в Россию в результате обмена заключенными. Спустя несколько дней после освобождения Бутягин заявил, что вскоре снова поедет в Крым.