Бесплатный VPN может быть ловушкой: россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников

В МВД предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов.

Источник: Комсомольская правда

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило россиян о новой схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники распространяют под видом «бесплатного» VPN-сервиса банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения.

После установки такого приложения на устройство пользователя оно может получать доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений. Кроме того, программа способна загружать на гаджет другие вредоносные модули без ведома владельца.

В киберполиции напомнили, что «бесплатные» VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного ПО. В МВД рекомендовали гражданам скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, хотя, предостерегли в МВД, и это не дает стопроцентной гарантии безопасности.

Как писал KP.RU, ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов заявил, что мошенники ежедневно крадут у россиян порядка одного миллиарда рублей.

Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше