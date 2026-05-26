Курбан-Байрам 2026. Официальные поздравления для коллег и партнёров

В 2026 году один из главных праздников мусульман — Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) — выпадает на 27 мая. Начнется он с заходом солнца 26 мая и будет продолжаться до воскресенья, 31 мая включительно.
Этот день знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Праздник жертвоприношения символизирует преданность Всевышнему, милосердие, заботу о ближних и готовность делиться.
В Курбан-Байрам принято навещать родных, помогать нуждающимся, совершать жертвоприношение и, конечно, обмениваться тёплыми словами и поздравлениями. Для коллег и партнёров лучше выбирать сдержанные, официальные пожелания.
Официальное поздравление с Курбан-Байрамом 2026 для всех.
От всего сердца поздравляю вас с наступлением священного праздника Курбан-Байрам! Пусть этот благословенный день принесёт в ваши дома мир, радость, изобилие и согласие.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения и благие дела, а ваши сердца наполнятся милосердием и добротой. С праздником!
Короткие официальные поздравления на Курбан-Байрам 2026.
Поздравляю с наступлением светлого праздника Курбан-Байрам! Желаю мира, добра, благополучия и принятия ваших молитв. Пусть этот день принесёт радость в каждый дом!
С праздником Курбан-Байрам! Пусть этот благословенный день наполнит ваши сердца светом, а семьи — счастьем и взаимопониманием. Мира вам и добра!
Примите искренние поздравления с Курбан-Байрам! Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благословения Всевышнего. Пусть мир и согласие царят в вашем доме!
Поздравляю с Курбан-Байрам! Желаю, чтобы этот праздник принёс радость, благодать и мир в ваши дома. Пусть все благие намерения будут исполнены!
С светлым праздником Курбан-Байрам! Примите наилучшие пожелания здоровья, счастья и духовного роста. Пусть каждый день будет наполнен добром!
Поздравляю с наступлением благословенного Курбан-Байрам! Желаю мира, процветания и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть Всевышний будет милостив!
С праздником Курбан-Байрам! Пусть этот день ознаменуется добром, согласием и тёплыми встречами. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Официальные поздравления с Курбан-Байрам 2026 для коллег.
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с наступлением благословенного праздника Курбан-Байрам! Пусть этот светлый день принесёт в ваши дома мир, благополучие, радость и согласие. Желаю, чтобы ваши усилия всегда были вознаграждены, а совместная работа способствовала достижению новых высот. Крепкого здоровья вам, вашим семьям и успехов во всех начинаниях!
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам! Желаю, чтобы этот светлый день наполнил ваши сердца теплом, а семьи — счастьем и благополучием. Пусть взаимопонимание, уважение и поддержка, которыми мы дорожим в нашей команде, только крепнут. С праздником!
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам! Желаю мира, добра, благополучия и успешного завершения всех начатых дел. Пусть этот праздник принесёт радость и умиротворение. С наилучшими пожеланиями!
Уважаемые коллеги! Примите мои самые тёплые поздравления с наступлением Курбан-Байрам! Желаю, чтобы этот священный праздник принёс вам духовное очищение, укрепил веру и наполнил сердца милосердием и добротой. Пусть в ваших домах царят мир и согласие, а труд будет плодотворным. С праздником!
Официальные поздравления на Курбан-Байрам 2026 для партнёров.
Уважаемые партнёры! Примите самые искренние поздравления с наступлением благословенного праздника Курбан-Байрам! Пусть этот светлый день принесёт в ваши компании, семьи и сердца мир, согласие и благополучие. Желаю вам дальнейших успехов в укреплении деловых связей и процветания вашего бизнеса. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества.
Уважаемые коллеги и партнёры! Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам! Желаю, чтобы этот священный праздник принёс в вашу деятельность новые возможности, а в ваши дома — счастье и изобилие. Пусть наше сотрудничество и впредь остаётся основой взаимной выгоды и доверия. Мира, добра и процветания!
Уважаемые партнёры! Примите мои поздравления с праздником Курбан-Байрам! Желаю вам и вашим коллективам мира, добра, успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Пусть этот светлый день принесёт радость и благополучие.
Уважаемые партнёры! От всей души поздравляю вас и ваши коллективы с наступлением Курбан-Байрам! Мы ценим наше партнёрство и желаем, чтобы в вашей деятельности всегда присутствовали принципы честности, уважения и стремления к совершенству, которые так важны в этот светлый праздник. Пусть Курбан-Байрам принесёт мир, благоденствие и новые успехи.
