Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 30 мая изменят движение и перекроют улицу Муравьёва-Амурского

В центре города временно ограничат движение и скорректируют маршруты автобусов и троллейбусов.

В Хабаровске 30 мая в связи с проведением арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» временно изменят схему движения транспорта, — сообщает администрация города.

Ограничения будут действовать с 13:00 до 20:00. В этот период перекроют движение всех видов транспорта по улице Муравьёва-Амурского на участке от улицы Дзержинского до улицы Шевченко, а также на пересекающих улицах.

Изменения затронут работу троллейбусных и автобусных маршрутов, которые будут перенаправлены по объездным улицам центра города.

Троллейбусы № 1, 4 и 9 в направлении центра будут следовать через улицу Волочаевскую, Амурский бульвар и улицу Дзержинского, далее — по установленной схеме.

Автобусные маршруты также изменят движение. Маршрут № 1 Л пройдёт через Волочаевскую и Амурский бульвар до улицы Комсомольской. Маршрут № 1С будет направлен через Амурский бульвар, Дзержинского и Уссурийский бульвар. Маршрут № 8 изменит движение через улицы Серышева, Дзержинского и Ленина.

Далее по схеме изменения коснутся маршрутов № 10, 14, 17, 19, 23, 29К, 29П, 34, 52, 56, 71, 73 и 83, которые будут следовать по альтернативным улицам центра города.

Движение в районе перекрытий будет регулироваться сотрудниками ДПС.

Уточнить информацию о работе маршрутов можно в диспетчерской МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.

Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.