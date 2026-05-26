В Хабаровске 30 мая изменят движение и перекроют улицу Муравьёва-Амурского

В Хабаровске 30 мая в связи с проведением арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» временно изменят схему движения транспорта, — сообщает администрация города.
Ограничения будут действовать с 13:00 до 20:00. В этот период перекроют движение всех видов транспорта по улице Муравьёва-Амурского на участке от улицы Дзержинского до улицы Шевченко, а также на пересекающих улицах.
Изменения затронут работу троллейбусных и автобусных маршрутов, которые будут перенаправлены по объездным улицам центра города.
Троллейбусы № 1, 4 и 9 в направлении центра будут следовать через улицу Волочаевскую, Амурский бульвар и улицу Дзержинского, далее — по установленной схеме.
Автобусные маршруты также изменят движение. Маршрут № 1 Л пройдёт через Волочаевскую и Амурский бульвар до улицы Комсомольской. Маршрут № 1С будет направлен через Амурский бульвар, Дзержинского и Уссурийский бульвар. Маршрут № 8 изменит движение через улицы Серышева, Дзержинского и Ленина.
Далее по схеме изменения коснутся маршрутов № 10, 14, 17, 19, 23, 29К, 29П, 34, 52, 56, 71, 73 и 83, которые будут следовать по альтернативным улицам центра города.
Движение в районе перекрытий будет регулироваться сотрудниками ДПС.
Уточнить информацию о работе маршрутов можно в диспетчерской МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.
Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.