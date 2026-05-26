Для юных москвичей подготовили викторину ко Дню славянской письменности

Викторину, посвященную Дню славянской письменности и культур, опубликовали на сайте «Активный гражданин — детям». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Для каждой возрастной группы подготовлены свои вопросы. Так, детям шести-семи лет предстоит угадать значение старославянского слова «глаголъ» и познакомиться с понятием «городской фольклор». Ребята от 8 до 10 лет изучат историю создания первой азбуки. Они также определят, какое количество букв было в старославянской кириллице и на чем писали жители древнего Новгорода в XI веке.
Подростки 11−13 лет узнают о первом печатном дворе на Руси и о том, когда все жители смогли получать образование и изучать грамоту. Также ребятам предлагают выяснить, о чем рассказывала одна из самых популярных книг на Руси в XVIII веке, изданная по указу первого российского императора Петра I. За правильные ответы детям начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
