Продажи новостроек в Ростове упали на 19% за год

В апреле 2026 года в Ростове‑на‑Дону зафиксировано снижение объёма продаж жилья в новостройках: по данным аналитической системы «Домострой Профи» сайта ДОМОСТРОЙДОН. РУ, показатель сократился на 8% по сравнению с мартом 2026‑го и на 19% относительно апреля 2025‑го.
В абсолютных значениях годовое сокращение составило 9 226 кв. м и 170 сделок. Лидерами по объёмам продаж стали Октябрьский и Первомайский районы, на которые пришлось более 70% всех сделок. При этом Октябрьский район продемонстрировал рост на 2 023 кв. м (+16,4%), реализовав в общей сложности 14 342 кв. м. Первомайский, напротив, показал небольшое снижение — минус 324 кв. м (−2,4%), объём продаж составил 13 259 кв. м.
Советский район реализовал 6 170 кв. м с приростом в 144 кв. м (+2,4%), а Железнодорожный — 1 159 кв. м с ростом на 183 кв. м (+18,8%). В то же время Кировский район зафиксировал существенное сокращение — минус 3 095 кв. м (−60%), до 2 066 кв. м;
Пролетарский — минус 1 766 кв. м (−64,2%), до 985 кв. м; Ленинский — минус 261 кв. м (−21,3%), до 965 кв. м; Ворошиловский — минус 435 кв. м (−35,7%), до 783 кв. м. Средняя площадь сделки по городу составила 45,56 кв. м, варьируясь от 39,19 кв. м в Октябрьском районе до 52,97 кв. м в Кировском.
Остаток предложения в строящихся домах Ростова на текущий момент насчитывает 53 503 квартиры общей площадью 2 569 457 кв. м, расположенных в 204 строящихся домах.