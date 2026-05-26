Умер трехкратный лауреат Grammy саксофонист Сонни Роллинз

Уолтер Теодор Роллинз (имя при рождении) родился в Нью-Йорке в 1930 году. Музыкант начал играть на саксофоне в подростковом возрасте. Его первая запись состоялась в 1949 году с американским певцом Бабсом Гонсалесом. В 1951 году господин Роллинз работал с джазовым композитором Майлзом Дэвисом, а в 1953 году — с пианистом Телониусом Монком. В 1955 году музыкант был участником квинтета Клиффорда Брауна и Макса Роуча.