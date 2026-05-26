В Зеленоградске активисты предложили убрать уличное кафе от памятника Ленину

В Зеленоградске представители инициативной группы общественности предложили пересмотреть планировку летней площадки кафе на Курортном проспекте таким образом, чтобы памятник Ленину остался в зоне, свободной от коммерческого использования, сообщает газета «Волна».
Издание отмечает, что представители общественности возмутились тем, что постамент памятника нередко превращается в импровизированную скамью для перекуса: посетители на него садятся, оставляют после себя остатки пищи, упаковку и бутылки. «Это не просто неаккуратность, это нарушение границ уважения к памятнику, к истории, к людям, чья память через такие монументы передаётся из поколения в поколение. Памятник не часть интерьера кафе и не элемент ландшафтного дизайна для зоны отдыха. Это объект культурного и исторического значения, к которому должно быть особое отношение. Давайте беречь память. Давайте уважать прошлое и настоящее», — цитирует газета активистов.
Участники инициативной группы предложили пересмотреть планировку летней площадки кафе, а также установить информационную табличку или миниатюрную ограду и провести профилактические беседы с владельцами кафе.
Отметим, что памятник Ленину в Зеленоградске, расположенный около гостиницы «Курхаус Кранц» на Курортном проспекте (в советские времена в здании располагался санаторий), не является объектом культурного наследия. Ранее он был огорожен, около него была разбита клумба.
В 2021 году в администрации округа предложили рассмотреть вопрос о переносе памятника с Курортного проспекта в связи с ремонтом гостиницы, где планировалось открыть ресторан. Тогда же должны были стартовать работы по реконструкции здания на Курортном, 18. «В связи с этим памятник Ленину окажется “между двух огней”», — отмечала «Волна». Власти предлагали перенести его, но общественность в ходе опроса высказалась против переноса.
После появления рядом кафе ограждение у памятника убрали.