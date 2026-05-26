В Зеленоградске активисты предложили убрать уличное кафе от памятника Ленину

Издание отмечает, что представители общественности возмутились тем, что постамент памятника нередко превращается в импровизированную скамью для перекуса: посетители на него садятся, оставляют после себя остатки пищи, упаковку и бутылки. «Это не просто неаккуратность, это нарушение границ уважения к памятнику, к истории, к людям, чья память через такие монументы передаётся из поколения в поколение. Памятник не часть интерьера кафе и не элемент ландшафтного дизайна для зоны отдыха. Это объект культурного и исторического значения, к которому должно быть особое отношение. Давайте беречь память. Давайте уважать прошлое и настоящее», — цитирует газета активистов.