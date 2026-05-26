Пострадавший в ДТП с пермскими баскетболистами оператор делает первые шаги

Денис Обметкин будет находиться в больнице Златоуста еще не менее недели.

Источник: Комсомольская правда

Денис Обметкин — оператор, тяжелее всех пострадавший в ДТП с пермскими баскетболистами, лежит в хирургическом отделении в больнице Злотоуста. Рядом с ним — старший брат Илья, который сообщил, что состояние Дениса остается тяжелым, но есть первые позитивные изменения.

— Вышел сейчас от Дениса, состояние такое же — сил нет, ватный. Но он уже пробует садиться и ходить, это очень радует, — поделился Илья.

Напомним, Денис Обмёткин получил самые тяжелые травмы в аварии с микроавтобусом Mercedes-Benz, в котором возвращались домой пермские баскетболисты. Он перенес сложнейшую шестичасовую операцию и сейчас проходит реабилитацию. Илья планирует оставаться с братом до выписки, как минимум до середины следующей недели.

— В соцсети Денис пока не заходит, ему очень тяжело, он не может отвечать. Поэтому просьба пока не донимать его сообщениями, — добавил брат пострадавшего в аварии пермяка.