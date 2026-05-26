Какие развлечения предлагают воронежцам в парке «Дельфин»

С самого утра у малой сцены уже были расстелены коврики. Здесь занятия йогой провел центр восточных практик — плавно, без надрыва, под негромкие команды инструктора. В субботу в 8:00 цигун с Ириной Грошевой: плавные, почти медитативные движения в такт дыханию. Через час эстафету приняла Алена Муренкова с хатха-йогой — мягко, без рывков, но с ощутимой пользой для спины и суставов. В воскресенье в то же время (9:00) Наталия Лиманская продолжает хатха-йогу. С собой — коврик и вода, предварительной записи нет. Нервная система скажет спасибо быстрее, чем после любого антистресса. Ветер с реки, утренняя прохлада, никакой суеты. Идеальное начало выходного.