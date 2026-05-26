Какие развлечения предлагают воронежцам в парке «Дельфин»

Солнце, зелень и музыка на любой вкус — минувшие выходные в воронежском парке «Дельфин» превратились в настоящий семейный фестиваль. Йога у малой сцены сменялась вокальными марафонами в амфитеатре, а на аллее можно было просто сесть на траву, устроить пикник и слушать живую гитару.
Утро без спешки.
С самого утра у малой сцены уже были расстелены коврики. Здесь занятия йогой провел центр восточных практик — плавно, без надрыва, под негромкие команды инструктора. В субботу в 8:00 цигун с Ириной Грошевой: плавные, почти медитативные движения в такт дыханию. Через час эстафету приняла Алена Муренкова с хатха-йогой — мягко, без рывков, но с ощутимой пользой для спины и суставов. В воскресенье в то же время (9:00) Наталия Лиманская продолжает хатха-йогу. С собой — коврик и вода, предварительной записи нет. Нервная система скажет спасибо быстрее, чем после любого антистресса. Ветер с реки, утренняя прохлада, никакой суеты. Идеальное начало выходного.
Детский праздник в амфитеатре.
К десяти часам народ подтягивается к амфитеатру. Начинается отчётный концерт «Чудо-феникс». Сцена пестрит яркими костюмами: юные вокалисты и хореографические коллективы сменяют друг друга до трёх часов дня.
«Мы второй год ходим на этот концерт, — говорит Наталья, — Дочка сама занимается в студии, но сегодня просто зритель. Очень душевно, и на свежем воздухе — не то что в душном зале».
Пикники и гитара.
Самое интересное начинается после полудня. Парк заполняется семьями с пледами, корзинками и самодельными бутербродами. Кто-то раскинулся прямо на газоне у аллеи, кто-то устроился у воды.
Ровно в 15:00 на аллее появляется Насим Шетти с гитарой. Живой звук разливается над головами — никаких усилителей, только струны и голос. Публика тут же подтягивается ближе. Ощущение, что время замедляется.
«А мы специально приехали из города ради такого, — делится Виктор, расстилая плед. — Ребёнок на концерте выступал, теперь отдыхаем. Пикник, гитара — что ещё надо?».
«Обнимем это лето».
Ровно в 17:30 на сцене амфитеатра началось главное музыкальное событие дня — концерт «Обнимем это лето». Это было не просто выступление, а настоящее путешествие: искренние голоса, авторские песни, премьеры и знакомые хиты. Концерт затянулся до самого вечера, и никто не хотел уходить.
Закат у маяка.
Финалом воскресного вечера стал концерт группы «Дождя не будет». Сцена у воды превратилась в центр притяжения для десятков слушателей. Пары и компании друзей, которые днём наслаждались детским творчеством, теперь столпились вокруг маяка, создавая атмосферу большого дружеского круга.
Музыка, смешиваясь с шумом волн и лёгким вечерним бризом, создавала уникальную звуковую картину. Собравшиеся слушали, погружённые в свои мысли, кто-то тихо подпевал знакомые строки, глядя на закатное солнце, которое раскрашивало горизонт в багряные тона. Это был тот редкий момент, когда творчество местных артистов стало не просто развлечением, а естественной частью прекрасного майского вечера, объединяя всех присутствующих общим настроением лёгкой ностальгии и безмятежности.
