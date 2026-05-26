«Калашников» представил свой беспилотник, несущий на себе FPV-дроны

Концерн «Калашников» впервые представил свой собственный беспилотник, который может нести на себе FPV-дроны. Демонстрационный показ состоялся на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации. Об этом сообщили в концерне.
Речь идет об уникальных комплексах с дронами вертикального взлета и посадки «Фортис». Входящие в состав комплексов БПЛА могут быть носителями FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления.
«Это значительно увеличивает расстояние применения FPV-дронов для решения различных задач», — сказано в сообщении.
Накануне сообщалось, что концерн «Калашников» готовится впервые продемонстрировать публике свой новейший беспилотник самолётного типа под названием «Скат-220». Показ уникальной машины состоится на крупном форуме по безопасности.
Ранее KP.RU писал, что в России разработали новый боеприпас. Он невидим для ПВО и РЭБ. Разработчиком также стал концерн «Калашников».