В Италии выявлены два предполагаемых случая заболевания Эболой

Два сотрудника гуманитарных организаций привезли в Европу предполагаемые случаи Эболы.

Источник: Комсомольская правда

В Италии зафиксированы два предполагаемых случая заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, два сотрудника гуманитарных организаций привезли в Европу предполагаемые случаи Эболы. Мужчина и женщина вернулись из Уганды после трехмесячной поездки. У них развились симптомы, которые соответствуют этому вирусу, включая высокую температуру, тошноту, рвоту и проблемы с кишечником.

Обоих перевели в миланскую больницу Сакко, специализированное учреждение для лечения инфекционных заболеваний высокого риска. При этом региональный министр здравоохранения заявил, что «на данный момент нет уверенности в том, что это Эбола».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК), увеличилось до 220.

Напомним, 18 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения.