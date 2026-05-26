Главные новости к утру 26 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 26 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 мая 2026.

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения России и США

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио по инициативе российской стороны провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, в ходе беседы обсуждались украинский конфликт, состояние двусторонних отношений, а также ситуация, связанная с Ираном.

Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране

Источник: Reuters

Американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс. Он отметил, что удары были нанесены в порядке самообороны, чтобы защитить американские войска от угроз, исходящих от иранских сил.

Рубио сообщил об отсутствии активных переговоров между США и Украиной

Источник: Reuters

Вашингтон и Киев в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Сообщение госсекретаря США передает медиакомпания InvestingLive. Других подробностей не приводится.

ВСУ практически выбиты из Воздвижевки на Запорожье

Источник: РИА "Новости"

ВС РФ практически выбили украинскую армию с позиций в населенном пункте Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, отметив, что в населенном пункте идет дозачистка.

Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград

Источник: Reuters

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис рассказал, что заявление о наличии у НАТО возможности атаковать объекты в Калининградской области сделано с целью продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. Ранее Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области.

