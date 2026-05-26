Главные новости к утру 26 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 мая 2026.
Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения России и США
Госсекретарь США Марко Рубио по инициативе российской стороны провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, в ходе беседы обсуждались украинский конфликт, состояние двусторонних отношений, а также ситуация, связанная с Ираном.
Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране
Американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс. Он отметил, что удары были нанесены в порядке самообороны, чтобы защитить американские войска от угроз, исходящих от иранских сил.
Рубио сообщил об отсутствии активных переговоров между США и Украиной
Вашингтон и Киев в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Сообщение госсекретаря США передает медиакомпания InvestingLive. Других подробностей не приводится.
ВСУ практически выбиты из Воздвижевки на Запорожье
ВС РФ практически выбили украинскую армию с позиций в населенном пункте Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, отметив, что в населенном пункте идет дозачистка.
Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис рассказал, что заявление о наличии у НАТО возможности атаковать объекты в Калининградской области сделано с целью продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. Ранее Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области.