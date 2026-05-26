Главные новости к утру 26 мая 2026 года

Американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, якобы пытавшиеся выставить мины. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс. Он отметил, что удары были нанесены в порядке самообороны, чтобы защитить американские войска от угроз, исходящих от иранских сил.