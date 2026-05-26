Минчанка тайком оформила на соседку два кредита на 14 000 рублей ради двух покупок

Жительница Минска оформила на соседку два кредита на 14 тысяч рублей, чтобы совершить две покупки. Подробности в прокуратуре Партизанского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигуранткой уголовного дела стала 31-летняя минчанка. Однажды она вызвалась помочь соседке, которой от банков приходили сообщения о необходимости заплатить по кредитам. Женщина не понимала о каких кредитах идет речь, и «участливая» знакомая сказала, что сходит в РУВД и от ее имени напишет заявление — нужна только копия паспорта.
Спустя время соседка стала спрашивать у минчанки, почему никто из милиции с ней так и не связался, и вскоре ей написал якобы следователь, пояснивший что проводится проверка.
При этом настоящие правоохранители выяснили, что все это было маскировкой. Фигурантка использовала ксерокопию паспорта соседки и оформила на нее два кредита на общую сумму 13988 рублей, купив вертикальный пылесос и мобильный телефон известного бренда. Потом выманила ее телефон, сказав, что поможет почистить память устройства, и получила доступ к СМС из банков. Когда же минчанка засобиралась в милицию — всячески этому мешала. К слову, купленные в кредит товары женщина перепродала.
В суде свою вину минчанка признала и раскаялась. Известно, что женщина нигде не работает и ранее была судима. Сейчас ее приговорили к трем годам «домашней химии» за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное повторно (ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси).
