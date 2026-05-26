Минчанка тайком оформила на соседку два кредита на 14 000 рублей ради двух покупок

При этом настоящие правоохранители выяснили, что все это было маскировкой. Фигурантка использовала ксерокопию паспорта соседки и оформила на нее два кредита на общую сумму 13988 рублей, купив вертикальный пылесос и мобильный телефон известного бренда. Потом выманила ее телефон, сказав, что поможет почистить память устройства, и получила доступ к СМС из банков. Когда же минчанка засобиралась в милицию — всячески этому мешала. К слову, купленные в кредит товары женщина перепродала.