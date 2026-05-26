Россиян предупредили о «бесплатном VPN», заражающем вирусами телефон

Мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве рассказали, что вместо VPN на устройство пользователя устанавливается банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО. В МВД рекомендовали не использовать непроверенные сервисы и скачивать приложения только из официальных источников.
После установки программа получает доступ к СМС-сообщениям, push-уведомлениям и данным банковских приложений. Также вредоносное ПО может незаметно загружать на устройство дополнительные модули.
В МВД отметили, что бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются для распространения вирусов. При этом даже загрузка приложений из официальных магазинов, как подчеркнули в ведомстве, не всегда гарантирует полную безопасность, передает Ura.Ru.
