Россиян предупредили о «бесплатном VPN», заражающем вирусами телефон

В МВД отметили, что бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются для распространения вирусов. При этом даже загрузка приложений из официальных магазинов, как подчеркнули в ведомстве, не всегда гарантирует полную безопасность, передает Ura.Ru.