В Подмосковье проходит театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Коллективы из шести стран представят более 20 спектаклей.

Источник: Национальные проекты России

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится с 22 по 31 мая в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Коллективы из шести стран представят более 20 спектаклей по произведениям Чехова и о самом писателе. Выступят коллективы из России, Вьетнама, Туркменистана, Сербии, Абхазии и Республики Беларусь. Главной пьесой фестиваля в этом году стал «Дядя Ваня», написанный в Мелихове 130 лет назад. Спектаклем открытия стала постановка Малого драматического театра — Театра Европы в режиссуре Льва Додина.

Кроме того, в ходе спецпрограммы «Чехов+» покажут спектакли по произведениям Михаила Булгакова к 135-летию со дня его рождения. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «Мелиховская весна» остается одним из старейших театральных форумов страны и ежегодно расширяет международную географию. Он подчеркнул, что интерес к русским писателям не ослабевает.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше