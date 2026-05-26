В Подмосковье проходит театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Коллективы из шести стран представят более 20 спектаклей по произведениям Чехова и о самом писателе. Выступят коллективы из России, Вьетнама, Туркменистана, Сербии, Абхазии и Республики Беларусь. Главной пьесой фестиваля в этом году стал «Дядя Ваня», написанный в Мелихове 130 лет назад. Спектаклем открытия стала постановка Малого драматического театра — Театра Европы в режиссуре Льва Додина.