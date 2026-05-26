За год в Красноярском крае произвели почти 867 миллионов яиц

По итогам 2025 года во всех хозяйствах региона поголовье крупного рогатого скота составило 267,6 тысячи голов, из которых коров — 105,3 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. Также в краевых хозяйствах было 401,9 тысячи свиней, 131,3 тысячи северных оленей, 40,5 тысячи овец и коз. В минувшем году хозяйства региона произвели 609,5 тысячи тонн молока, 866,9 миллиона яиц, 138,5 тысячи тонн скота и птицы на убой, а также 67 тонн шерсти. Большую часть регионального производства скота и птицы на убой, молока и яиц сформировали сельхозорганизации, шерсти — хозяйства жителей края.