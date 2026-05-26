На штрафстоянке Нижнего Новгорода нет ни одного изъятого электросамоката

На специализированной стоянке МКУ «ЦОДД» в Нижнем Новгороде сейчас нет ни одного перемещенного электросамоката. Как пояснили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, благодаря оперативному взаимодействию между властями и операторами кикшеринга, последние стали быстрее реагировать на обращения о неправильно припаркованных самокатах.
Благодаря оперативному обмену информацией между сторонами соглашения самокаты, оставленные вне разрешенных мест парковки, перевозятся на официально определенные площадки в кратчайшие сроки.
Напомним, что согласно действующему соглашению операторы обязаны в течение двух часов после получения уведомления самостоятельно перевозить оставленные «как попало» пользователями самокаты на парковки для СИМ, утвержденные администрацией города.
При этом работа по контролю за размещением электросамокатов продолжается. По информации департамента административно-технического и муниципального контроля, с начала 2025 года в Нижнем Новгороде изъяли 1890 самокатов. Также было составлено 1433 протокола о брошенных самокатах на улицах города.
