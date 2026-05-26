35,5 тысячи выпускников окончили 9 и 11 класс в Волгограде и области

35,5 тысячи ребят получат аттестаты об окончании школы в 2026-м году в Волгоградской области. Сегодня все они присутствуют на линейках в своих школах, 26 мая для выпускников прозвучал Последний звонок. Как сообщает облкомобразования, торжественные мероприятия проходят в 703 школах региона. Примечательно, что девятиклассников в регионе 25,8 тысячи, а 11 класс оканчивают 9,6 тысячи учеников.