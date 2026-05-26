Во Владимирской области завершилась Школа социокультурного проектирования

Второй поток Школы социокультурного проектирования прошел во Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном «Бизнес-инкубаторе».
Интенсив помог участникам превратить идеи в готовые заявки на гранты. Слушатели проанализировали стартовые возможности и ожидания, четко сформулировали ценности, смыслы и творческую концепцию, выстроили логичную цепочку «цель — задачи — результат». Также они освоили принципы грамотной сметы, зарегистрировали кабинет на сайте грантового оператора и детально проработали заявку.
Спикером выступала Татьяна Гусарова — автор проектов, вошедших в топ-100 лучших проектов России, поддержанных Фондом Президентских грантов. По итогам интенсива каждый участник получил готовую «упаковку» проекта и сертификаты о прохождении обучения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.