Митрополит Артемий стал Почётным гражданином Хабаровска

Звание присвоили в преддверии Дня города на фоне многолетнего служения и развития церковной инфраструктуры.

Депутаты Хабаровской городской Думы приняли решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Хабаровска» митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию (в миру — Александр Снигур), — сообщает пресс-служба администрации города.

Звание присвоено главе Приамурской митрополии, руководителю Хабаровской епархии Русской православной церкви. Церемония вручения состоится в преддверии Дня города на торжественном собрании, посвящённом 168-летию Хабаровска.

Митрополит Артемий родился 5 сентября 1962 года в Днепродзержинске. Окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет, после чего служил и участвовал в строительстве храма в Алма-Ате.

В 1995 году он принял монашеский постриг, был рукоположен и продолжил церковное служение в разных регионах страны. Позднее окончил Московскую духовную семинарию и академию.

В 2011 году был избран епископом Петропавловским и Камчатским, в 2016 году возведён в сан архиепископа. С конца 2018 года возглавляет Приамурскую митрополию и служит в Хабаровске.

За годы работы в регионе митрополит Артемий курировал восстановление и развитие ряда храмов. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе были выполнены ремонт фасада, подсветка здания и роспись интерьеров, которая продолжается.

Также ведётся строительство нового трёхэтажного здания епархиального управления. Развивается Хабаровская духовная семинария, получившая государственную аккредитацию, и Русская классическая школа, работающая при поддержке епархии.