Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В общественный совет донского минтранса включили блогеров и урбанистов

В Ростовской области общественники примут участие в реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе состоялось первое заседание общественного совета при министерстве транспорта Ростовской области. Впервые в его работе участвуют урбанисты, блогеры, общественные активисты. Об этом сообщает донское правительство.

В состав совета вошли также представители транспортных компаний, IT-эксперты, специалисты по безопасности дорожного движения. На первом заседании обсуждались основные направления работы на ближайшее время. Среди приоритетов — реализация национальных и регпроектов, таких как «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Развитие общественного транспорта» и «Безопасность дорожного движения».

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!