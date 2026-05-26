Какие еще проекты реализуют «АКСИОМА» и «Воронеж Строй Комплекс»

Воронежский рынок жилой недвижимости становится все более разнообразным: покупатель выбирает не только район и площадь квартиры, но и формат жизни. Одним нужен камерный дом в историческом центре, другим — современный высотный комплекс с городской инфраструктурой и привычной логикой комфорт-класса. В проектах финансовой компании «АКСИОМА» эти сценарии представлены сразу в нескольких направлениях: клубный дом на Куцыгина, 11, готовится к сдаче, а на улице Краснознаменной в составе ЖК «Высота» появится новый дом «ВЫСОТА СИТИ». Оба проекта реализуются в партнерстве с ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» (ВСК).
Клубный дом как городская привилегия.
Клубный дом Куцыгина, 11, — современный, элегантный и функциональный дом от финансовой компании «АКСИОМА». ВСК в проекте выступает подрядчиком. Дом уже готовится к сдаче: подходят к завершению работы по благоустройству территории и отделочные работы в местах общего пользования.
Концептуальная основа проекта — создание комфортной жилой зоны, гармонично вписанной в архитектурную композицию сердца столицы Черноземья. Для будущих жителей это означает жизнь в центре без необходимости отказываться от приватности. Рядом находятся места, хорошо знакомые воронежцам: Романовский и Кольцовский скверы, Советская площадь, городские театры, практически все музеи, рестораны.
Такое расположение дает возможность жить в центре городских событий, но не растворяться в их шуме. Дом выделяется в общем колорите центральных улиц, но при этом не спорит со сложившейся застройкой. Монохромная окраска в два тона и концептуальная подсветка придают зданию одновременно монументальность и элегантность.
На девяти этажах клубного дома расположены 42 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с эргономичными планировками площадью от 60 до 200 квадратных метров. Проект станет синонимом камерности, комфортабельности и премиального пространства. Здесь важна не только площадь квартиры или локация, но и атмосфера «необременительного соседства» — когда жильцы знают друг друга, а дом воспринимается не как случайный набор квартир, а как закрытая городская среда со своим внутренним ритмом.
Благоустройство двора предусматривает тщательно подобранные растения, зоны для активного и тихого отдыха. Внутри здания атмосферу роскошного уюта продолжает стильное и функциональное лобби. Проект также оснащен современными технологиями: предусмотрены система «умный дом», интеллектуальная система безопасности и доступа на территорию. Для автомобилей запланирована двухуровневая подземная парковка, в которую можно спуститься на лифте.
Новый этап «Высоты».
Еще один совместный строительный проект связан с жилым комплексом «Высота» на улице Краснознаменной. Пять домов в его составе ФК «АКСИОМА» возвела самостоятельно. Шестой в партнерстве с «АКСИОМОЙ» построит воронежское ООО «Специализированный застройщик “Высота сити” Алексея Воронова.
В ЖК «ВЫСОТА» в центре города появится еще один дом. Фото: Финансовая компания «АКСИОМА».
Застройка ведется на участке площадью 2,4 тысячи квадратных метров, который принадлежит АО «Специализированный застройщик “Финансовая компания Аксиома”.
По проекту предусмотрен 26-этажный многоквартирный дом комфорт-класса с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Стоимость строительства оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Общая площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров, из которых 12,3 тысячи придется на жилье. В доме запланировано 230 квартир: 46 студий, 116 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Также предусмотрены 187 нежилых помещений, детская и спортивная площадки.
Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.
Партнерство «АКСИОМЫ» и ВСК показывает разные масштабы и разные типы городской недвижимости в центре Воронежа: камерный клубный дом, новый высотный корпус комфорт-класса и жилой комплекс с выразительной архитектурой и дворовым пространством с космической тематикой. Для покупателя это означает более широкий выбор: можно ориентироваться на приватность, высоту, инфраструктурность, центральную локацию или комплексную среду.
Клубный дом Куцыгина, 11, расположен по адресу: Воронеж, улица Куцыгина, 11. Узнать больше о плюсах клубного дома и вариантах покупки можно по телефону: +7 (473) 271−72−73.
*Застройщик клубного дома Куцыгина, 11, — ООО Специализированный застройщик «ВЫСОТА» (ОГРН 1063667092169). Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.
*Застройщик проекта «ВЫСОТА СИТИ» — ООО СЗ ВЫСОТА-СИТИ (ОГРН 1263600002027). Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.
