Жители Екатеринбурга утром услышали вой сирен

В Чкаловском районе Екатеринбурга раздались звуки сирен.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 26 мая 2026 года жители услышали вой сирен. Звук раздался около 10:30 в Чкаловском районе: на Вторчермете и Елизавете.

Как выяснилось, повода для паники нет — на территории города проводят тренировку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

— Министерство общественной безопасности проводит тренировку, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что 25 апреля Екатеринбург подвергся атаке дронов. В результате происшествия пострадали 44 квартиры жилого дома в центре города. За помощью врачей обращались 9 человек. Глава региона Денис Паслер поставил задачу оперативно восстановить жилье.

После произошедшего власти Екатеринбурга рассказали жителям, как попасть в укрытия в случае объявления режима беспилотной или ракетной опасности.

